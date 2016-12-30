Еще 10 лет назад никто не мог поверить, что столь большой седан будет достаточно доступным. И это обнолвённый Лифан Солано второго поколения!

У него довольно широкий спектр пользователей: от региональных и городских жителей до дачников.

Тест-пилот Автопанорамы Вадим ПРУПАС делится свосими впечталениями от нового бюджетного седана из поднебесной