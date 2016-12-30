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Наши материалы

Hyundai CRETA: экспедиция на Драгобрат (фотоотчёт и видео в HD)

Самые яркие моменты экспедиции в фотографиях Глеба МАЛОФЕЕВА

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Hyundai CRETA: тест в горах

3.000 километров приключений! Как ведет себя кроссовер на разных покрытиях и в экстремальных горных условиях в Карпатах.

Продолжение специального репортажа нашего БОЛЬШОГО друга Дмитрия НОВИЦКОГО!

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Новогоднее путешествие на Toyota RAV4

Каждый год Команда АВТОПАНОРАМА отправляется в самое удивительное путешествие...

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Hyundai CRETA: экспедиция на Драгобрат

Большой друг Автопанорамы, наш воспитанник и тест-пилот в прошлом, отправился на покорение самый высокой горы Западной Украины - Драгобрат. В первой части он делится своими впечатлениями от путешествия.

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Lifan Solano II: народный тест

Новое поколение доступного седана в руках народных экспертов Екатерины Булойчик и Степана Щипакова.

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Hyundai Creta: народный тест

Hyundai Creta  – это относительная компактность, относительная экономичность, безупречная управляемость и тотальный контроль над всеми лошадиными силами, находящимися под капотом этого автомобиля. Мнения народных экспертов - слушателей школы тест-пилотов Автопанорамы в нашем очередном обзоре. 

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Тест-пилот Александр ВАСЬКО о Lada XRAY и не только...

На большом тесте тест-пилот Автопанорамы Александр ВАСЬКО  управлял Lada XRAY. Он делится своими впечталениями о тольятинской премьере, а также о других учасктинках теста.

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Большой тест: кроссовер - универсальное решение АНОНС

5 кроссоверов – 5 тест-пилотов.

Lada Xray, Renault Duster, Hyundai Creta , Ford EcoSport, Mazda CX-5

Скоро на телеканале СТВ и на нашем канале ЮТУБ в HD качестве!

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Lifan Solano 2: тест Автопанорамы

Еще 10 лет назад никто не мог поверить, что столь большой седан будет достаточно доступным. И это обнолвённый Лифан Солано второго поколения!

У него довольно широкий спектр пользователей: от региональных и городских жителей до дачников. 

Тест-пилот Автопанорамы Вадим ПРУПАС делится свосими впечталениями от нового бюджетного седана из поднебесной

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Hyundai Creta: тест Автопанорамы в рамках акции «Кросс Кантри»

Тест-пилот Автопанорамы Вадим ПРУПАС проверяет внедорожные возможности нового кроссовера. 

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Renault Koleos: новое поколение

Сильвиана Кайю, руководитель направления маркетинга Renault Koleos:

- Мы стремимся создавать стильные и технологичные автомобили, которые будут актуальны на протяжении многих лет. Renault Koleos результат большой работы, основанной на свежем взгляде конструкторов и пожеланиях наших клиентов.

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Nissan e-NV200 Workspace: офис на колесах

Невероятный офис на колесах со своим рабочим столом и обязательной кофемашиной сконструировали японские кудесники совместно с британскими дизайнерами!

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Новое поколение Skoda Superb: большой тест Автопанорамы

Флагман чешских конструкторов в новом поколении изменился по многим параметрам и не только внешне! 

Стремление быть на первых местах и постоянно совершенствоваться - вот главные достоинства стиля нового Skoda Superb.

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Lada VESTA: народный тест Автопанорамы

Под пристальный взгляд наших народных экспертов Дмитрия Губаря и Виталия Благо сегодня попала Лада Веста.

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Jeep вновь объявил о старте продаж в Беларуси

В Минске после перерыва продолжительностью в несколько лет открылся автомобильный шоу-рум, в котором предлагается техника всемирно известной марки Jeep.

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Hyundai Creta: экскурсия на завод в Питер

Hyundai Creta

«Автопанорама» тестирует не один десяток автомобилей в год. Но при этом нам не часто выпадает шанс увидеть своими глазами, как же собирают автомобили, что называется "с нуля".

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Парижский автосалон 2016: премьеры немецких конструкторов

Парижский автосалон 2016, премьеры немецких конструкторов, кроссовер Автопанорама , новый Audi Q5, Audi A5, 2016 Audi A5 Sportback, Audi Quattro, Стефан Винкельманн, BMW i3, BMW i8, GarageItaliaCustoms, AMGGTC, AMGGTR,GTR, V8 Biturbo, New Porsche Panamera

“Автопанорама” продолжает серию спецрепортажей, которые посвящены осенним новинкам, показанным на подмостках Парижского автосалона. В этот раз узнаем, что нового поставили на колеса немецкие конструкторы?

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Парижский автосалон 2016: премьеры конструкторов Hyundai

Hyundai RN30, Hyundai i10, Hyundai Ioniq, Hyundai i20

Корейские конструкторы Hyundai этой осенью приготовили не одну “вкусную” премьеру!

Специальный репортаж Автопанорамы с Парижского автошоу.

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